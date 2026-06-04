Флешмоб запустив користувач Threads під ніком dr.herasymiuk. Судячи з опису його профілю – це лікар-проктолог з Тернополя з 20-річним стажем, якого звати Назар Герасимюк. Непогану рекламу собі зробив пан Назар. Розповідаємо, що він вигадав.

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Флешмоб "Зробіть виконавця трошки меншим"

Пан Назар запропонував своїм підписникам, так би мовити, понизити назву виконавців. І почав першим, щоб показати приклад: "Зробіть виконавця трошки меншим. Я почну: Море Ельзи". Щоб ви розуміли, цей тред назбирав вже 19 799 вподобайок та майже 5 тисяч коментарів. Ви маєте це прочитати, варіанти є дуже ржачні:

Нікого в каное;

Срібла Огнєвіч;

alyona;

Антитільця;

25 Cent;

Вова з Дрогобича;

Лінкін сквер;

Артем Квасоваров;

еM Кравчук;

Другий струмок;

Павло Безбров;

Imagine Lizards;

Тартак – Тарможливо;

Віталій Козенятко;

Шепіт Відоплясова;

The Softkiss;

Танець на вулиці Конґо;

Альона Ракгалієва;

Жадан і Цуценята;

Kola zero;

PraONUKA;

Drevце або кущик;

Брати Хробакіни;

Шоумени та гумористи – Коти на кабріолеті;

Тіна Принс.

Ось ще кілька варіантів:

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Українці вигадують нові імена артистам / Скрин з Threads



Флешмоб з перейменування артистів / Скрин з Threads

І це, звісно, не повний список того, що накреативили талановиті українці. Тред продовжує активно рости, а користувачі – вигадувати нові шедеври. Пан лікар Назар отримав вже майже 6 тисяч пересилань цього допису. Оце вигадник!