Флешмоб запустив користувач Threads під ніком dr.herasymiuk. Судячи з опису його профілю – це лікар-проктолог з Тернополя з 20-річним стажем, якого звати Назар Герасимюк. Непогану рекламу собі зробив пан Назар. Розповідаємо, що він вигадав.

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Флешмоб "Зробіть виконавця трошки меншим"

Пан Назар запропонував своїм підписникам, так би мовити, понизити назву виконавців. І почав першим, щоб показати приклад: "Зробіть виконавця трошки меншим. Я почну: Море Ельзи". Щоб ви розуміли, цей тред назбирав вже 19 799 вподобайок та майже 5 тисяч коментарів. Ви маєте це прочитати, варіанти є дуже ржачні:

  • Нікого в каное;

  • Срібла Огнєвіч;

  • alyona;

  • Антитільця;

  • 25 Cent;

  • Вова з Дрогобича;

  • Лінкін сквер;

  • Артем Квасоваров;

  • еM Кравчук;

  • Другий струмок;

  • Павло Безбров;

  • Imagine Lizards;

  • Тартак – Тарможливо;

  • Віталій Козенятко;

  • Шепіт Відоплясова;

  • The Softkiss;

  • Танець на вулиці Конґо;

  • Альона Ракгалієва;

  • Жадан і Цуценята;

  • Kola zero;

  • PraONUKA;

  • Drevце або кущик;

  • Брати Хробакіни;

  • Шоумени та гумористи – Коти на кабріолеті;

  • Тіна Принс.

Ось ще кілька варіантів:

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Українці вигадують нові імена артистам / Скрин з Threads


Флешмоб з перейменування артистів / Скрин з Threads

І це, звісно, не повний список того, що накреативили талановиті українці. Тред продовжує активно рости, а користувачі – вигадувати нові шедеври. Пан лікар Назар отримав вже майже 6 тисяч пересилань цього допису. Оце вигадник!