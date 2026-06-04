Флешмоб запустив користувач Threads під ніком dr.herasymiuk. Судячи з опису його профілю – це лікар-проктолог з Тернополя з 20-річним стажем, якого звати Назар Герасимюк. Непогану рекламу собі зробив пан Назар. Розповідаємо, що він вигадав.
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Флешмоб "Зробіть виконавця трошки меншим"
Пан Назар запропонував своїм підписникам, так би мовити, понизити назву виконавців. І почав першим, щоб показати приклад: "Зробіть виконавця трошки меншим. Я почну: Море Ельзи". Щоб ви розуміли, цей тред назбирав вже 19 799 вподобайок та майже 5 тисяч коментарів. Ви маєте це прочитати, варіанти є дуже ржачні:
Нікого в каное;
Срібла Огнєвіч;
alyona;
Антитільця;
25 Cent;
Вова з Дрогобича;
Лінкін сквер;
Артем Квасоваров;
еM Кравчук;
Другий струмок;
Павло Безбров;
Imagine Lizards;
Тартак – Тарможливо;
Віталій Козенятко;
Шепіт Відоплясова;
The Softkiss;
Танець на вулиці Конґо;
Альона Ракгалієва;
Жадан і Цуценята;
Kola zero;
PraONUKA;
Drevце або кущик;
Брати Хробакіни;
Шоумени та гумористи – Коти на кабріолеті;
Тіна Принс.
Ось ще кілька варіантів:Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Українці вигадують нові імена артистам / Скрин з Threads
Флешмоб з перейменування артистів / Скрин з Threads
І це, звісно, не повний список того, що накреативили талановиті українці. Тред продовжує активно рости, а користувачі – вигадувати нові шедеври. Пан лікар Назар отримав вже майже 6 тисяч пересилань цього допису. Оце вигадник!