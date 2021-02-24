Фейковий сніг у Техасі: прихильники теорії змови, стверджують, що все було влаштовано урядом

Теорії змови про сніг у Техасі поширюються в мережі. Користувачі тіктоку намагаються довести, що недавній снігопад, який пройшов у Техасі, США, синтетичний і є частиною зловісної державної змови.

Минулого тижня на Техас, США, обрушилися сильні снігопади та морозна погода. Одним з дивних відгуків про катастрофу стало поширення вірусних відеороликів у соціальних мережах з теорією змови. У своїх відео користувачі повідомляють, що сильний снігопад насправді був "фальшивим" і "створений урядом" як частина зловісної змови, спровокованої темною "елітою".

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Таким чином, стверджують прихильники теорії змови, уряд навмисно занурив Техас у нинішній стан хаосу. У роликах люди стверджують, що сніг повинен танути при нагріванні. Як доказ, користувачі показують, що коли запальничка або сірник наближається до сформованої сніжки, вона горить, а не тане.

Хештег #governmentsnow (урядовий сніг) набрав понад 1 мільйона переглядів у тіктоці, а в Google стали популярними пошукові запити про "фейковий сніг" та причетність до цього Білла Гейтса.

Дякую, Білл Гейтс, за спробу запевнити нас у тому, що це нібито справжній сніг,

– заявила одна з авторок подібного відео.

В той час, як деякі користувачі припускають, що погода може бути свого роду змовою уряду, інші думають, що тут має місце змодельована реальність або навіть інопланетні технології.

Варто додати, що вірусні відеоролики, в яких стверджується, що сніг "не тане", а замість цього "горить", демонструють поширене явище, яке вчені називають сублімацією – коли сніг з твердого стану у сформованій сніжці переходить відразу в газоподібний, минаючи рідку стадію.