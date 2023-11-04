24 Канал підготував добірку цікавих фестивалів, які заплановані на листопад. Вперед за незабутніми враженнями!

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XIII Міжнародний органний фестиваль

Ще 19 жовтня у Львові розпочався XIII Міжнародний фестиваль органної музики. Він триватиме аж до 10 листопада. Протягом цього фестивалю львів'ян та гостей міста очікують 14 концертів, в яких виступатимуть 11 органістів, хор і оркестр. Гасло цієї події – "Світло є".

Де: Будинок органної та камерної музики, вулиця Бандери, 8.

Коли: 1 – 10 листопада.

Ціна: 100 – 200 гривень.

Lubomirski Festival

У Львівській національній філармонії відбудеться фантастична подія – популярний Lubomirski Festival. Цього року він передбачає три концерти, які не тільки об'єднають на одній сцені музику композиторів, яким допомагав патрон фестивалю, а й привідкриють завісу життя самого мецената.

Де: Львівська обласна філармонія, вулиця Чайковського, 7.

Коли: 2 – 5 листопада.

Ціна: 150 гривень.



Lubomirski Festival / Фото Львівська національна філармонія

Дні українського кіно

Кожного року у Львові організовують Дні українського кіно, і цей рік не є винятком. У цьому році кінопокази заплановані на період з 10 по 12 листопада.

Ми підготували для вас серію подій до такої нагоди. На вас чекають цікаві обговорення та потужні покази українських фільмів. Події будуть відбуватись на двох локаціях: в Lviv Film Center та Палац Гната Хоткевича,

– розповіли організатори.

Де: Львівський кіноцентр, вулиця Володимира Великого, 14а; Палац Гната Хоткевича, вулиця Кушевича, 1.

Коли: 10 – 12 листопада.

Ціна: безкоштовно.



Відвідайте День українського кіно у Львові / Фото Укрінформ

Львів веган фест

Львів веган фест – це благодійний дводенний розважальний захід для усіх охочих, на якому буде:

ярмарок веганської їжі та інших товарів,

кулінарні майстер-класи, лекторій,

фудкорт від найкращих веганських закладів міста,

тату-зона, дитяча зона,

виступи українських рок-гуртів,

швидкі побачення.

За словами, організаторів, весь прибуток передадуть на потреби ЗСУ.

Де: Львівський палац мистецтв, вулиця Коперніка, 17.

Коли: 11 – 12 листопада.

Ціна: безкоштовно.

До слова, раніше ми писали про книжкові новинки осені, які додадуть барв у холодні осінні вечори.