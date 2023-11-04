24 Канал підготував добірку цікавих фестивалів, які заплановані на листопад. Вперед за незабутніми враженнями!
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XIII Міжнародний органний фестиваль
Ще 19 жовтня у Львові розпочався XIII Міжнародний фестиваль органної музики. Він триватиме аж до 10 листопада. Протягом цього фестивалю львів'ян та гостей міста очікують 14 концертів, в яких виступатимуть 11 органістів, хор і оркестр. Гасло цієї події – "Світло є".
Lubomirski Festival
У Львівській національній філармонії відбудеться фантастична подія – популярний Lubomirski Festival. Цього року він передбачає три концерти, які не тільки об'єднають на одній сцені музику композиторів, яким допомагав патрон фестивалю, а й привідкриють завісу життя самого мецената.
Lubomirski Festival / Фото Львівська національна філармонія
Дні українського кіно
Кожного року у Львові організовують Дні українського кіно, і цей рік не є винятком. У цьому році кінопокази заплановані на період з 10 по 12 листопада.
Ми підготували для вас серію подій до такої нагоди. На вас чекають цікаві обговорення та потужні покази українських фільмів. Події будуть відбуватись на двох локаціях: в Lviv Film Center та Палац Гната Хоткевича,
– розповіли організатори.
Відвідайте День українського кіно у Львові / Фото Укрінформ
Львів веган фест
Львів веган фест – це благодійний дводенний розважальний захід для усіх охочих, на якому буде:
- ярмарок веганської їжі та інших товарів,
- кулінарні майстер-класи, лекторій,
- фудкорт від найкращих веганських закладів міста,
- тату-зона, дитяча зона,
- виступи українських рок-гуртів,
- швидкі побачення.
За словами, організаторів, весь прибуток передадуть на потреби ЗСУ.
До слова, раніше ми писали про книжкові новинки осені, які додадуть барв у холодні осінні вечори.