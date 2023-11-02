24 Канал склав добірку свіжих кінопрем'єр, які вийдуть у прокат 2 – 8 листопада.

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"Коп на драйві: порятунок бабусі"

Жанри: комедія, бойовик

Раян – звичайний коп, який завжди мріяв про посаду у секретній службі Франції. Однак його навички поліцейського перебувають на середньому рівні. Зовсім інша історія в його бабусі, яка є справжньою знаменитістю і брала участь у мегапопулярному реаліті-шоу.

Але коли її викрадає мексиканський картель, Раяну доводиться зібрати команду вірних друзів і вирушити на надзвичайно секретне завдання. Перед ними стоять неймовірні пригоди у Франції, Абу-Дабі та Мексиці. Винагорода за цю місію може стати не лише вдячністю бабусі, але, можливо, і підвищенням по службі!

Трейлер фільму "Коп на драйві: порятунок бабусі": дивіться відео

"Між нами"

Жанр: трилер

Фільм розкриває питання насильства в родині та недоліків судової системи. Основні герої, Саша та Аня, опиняються в ситуації, де вони змушені робити цей важкий вибір: Саша стосовно свого чоловіка, а Аня – стосовно свого сина. Драматичність ситуації ще більше підсилюється, коли обидві героїні опиняються втягнуті в кримінальні події.

Трейлер фільму "Між нами": дивіться відео

"Королівство тварин"

Жанри: драма, пригоди

У світі, охопленому хвилею мутацій, які поступово перетворюють деяких людей на тварин, Франсуа робить все можливе, щоб врятувати свою дружину, яка страждає від цього загадкового захворювання. Коли деякі істоти зникають у найближчому лісі, він разом із Емілем, їх 16-річним сином, вирушає на пошуки, які назавжди змінять їхнє життя.

Трейлер фільму "Королівство тварин": дивіться відео

"Розлучення по-італійськи"

Жанри: комедія, мелодрама

Аліче та Томмазо разом 15 років. Усі чекають на їхнє весілля, але несподівано пара вирішує розлучитися. Вони збирають близьких на вечерю та оголошують, що пройдуть через поетапне розставання без сварок та образ і залишаться друзями. Ніхто не вірить, що це можливо, але Аліче та Томмазо мають намір довести протилежне.

Трейлер фільму "Розлучення по-італійськи": дивіться відео

Цікаво! Українська акторка театру та кіно Ірма Вітовська поділилася списком фільмів вітчизняних режисерів, які варто переглянути кожному глядачеві. Серед них "Кіборги", "Мої думки тихі", "Памфір" та інші.