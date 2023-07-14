Цьогорічний Atlas має назву "Фестиваль перемоги". У його межах відбудеться масштабний благодійний збір, ціль якого – 2 мільйони гривень на допомогу київській міській клінічній лікарні, інформує 24 Канал.

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Atlas збирає кошти на благодійність

Як розповіли організатори, цьогоріч у фестивальників буде можливість придбати благодійний квиток, подивитись фільм у кінотеатрах, а також зануритись у фестивальну атмосферу в самому центрі Києва.

Всі забрані кошти будуть передані у Благодійний фонд "Твоя опора", який надає допомогу дітям із вродженими вадами серця, медзакладам, дитячим будинкам та інтернатам, прихисткам та постраждалим від війни в Україні,

– мовиться у релізі.

Як купити квиток

Ще з 3 липня на сайтах квиткових операторів стартували продажі одноденних квитків з відкритою датою на фестиваль Atlas після перемоги. Всього таких квитків 500 штук за ціною 1000 гривень. Будь-хто, хто придбає цей квиток зможе обрати на власний розсуд будь-який день фестивалю, коли той відбудеться у Києві. 100% від продажу квитків + сервісний збір буде передано на благодійність.

Також, власники цих квитків зможуть потрапити на ексклюзивний концерт за участі українських артистів та друзів фестивалю, який відбудеться 15 липня у Києві на терасі Gulliver

Благодійний квиток ви можете купити за посиланням.

Програма заходу

Однак організатори не змогли залишити фестивальників без уваги, тому 15 липня Atlas та торговельно-розважальний центр Gulliver проведуть найкращий вихідний: весь день у Gulliver будуть діяти знижки до 70%, а на площі перед ТРЦ буде створена фан-зона, де на великому екрані буде можливість подивитись фільм "Найкращі вихідні". Вхід на фан-зону вільний.

Перелік подій у ТРЦ Gulliver

15:00 – 22:00: фан-зона на Спортивній площі з баром, фуд-кортами, лаундж-зоною, а також сценою, на якій виступлять українські артисти, а також резиденти “Підпільного стендапу”, серед яких: Василь Байдак, Святослав Загайкевич, Дмитро Білоус;

з 19:00 до 20:30 кінопоказ просто неба комедії “Найкращі вихідні”, яку створила команда FILM.UA Group у партнерстві з фестивалем Atlas. на найбільшому екрані ТРЦ Gulliver;

20:30 - 22:00 концерт на терасі за участі українських артистів. Вхід на терасу обмежений, а квитки можна буде отримати придбавши благодійний квиток на фестиваль після перемоги, або вигравши їх у соціальних мережах фестивалю та партнерів: Gulliver, Mastercard, Jameson, Uklon, або вже безпосередньо на фан-зоні.



Програма найкращих вихідних у Києві / Фото Atlas

Музичний канал MEGOGO LIVE безкоштовно транслюватиме подію на своїх платформах. Пряма трансляція розпочнеться о 20:30 за київським часом.

Крім того, 15 липня до мереж кінотеатрів Multiplex повернеться українська комедія "Найкращі вихідні". Ця комедія розповідає 4 різні історії: про романтичні почуття, які виникають у найнесподіваніший момент, про справжню чоловічу дружбу та про сімейні цінності. Усіх героїв фільму об'єднує любов, музика, літа та фестиваль Atlas. 100% від продажу квитків також буде перерахована у Благодійний фонд "Твоя опора".

Довідка. Фестиваль Atlas – найбільший музичний фестиваль в Україні, та один з найбільших у східній Європі. Традиційно проходить у Києві на початку липня. В різні роки на сцені фестивалю виступали: The Prodigy, Apocalyptica, Placebo, Martin Garrix, The Chimacal Brothers, Black Eyed Peas тощо.