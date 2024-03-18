Фермери виростили найбільшу лохину в історії: як виглядає ягода-рекордсменка

На австралійській фермі вдалося виростити лохину-рекордсменку. Урожай встановив новий світовий рекорд за версією Книги рекордів Гіннеса.

Гігантський плід зібрали на фермі в Корінді на узбережжі Нового Південного Уельсу.

Дивіться також Присвятив рекорд захисникам: українець протягнув 2,5-тонну вантажівку своєю бородою

Який вигляд має лохина

Найбільша ягода має ширину 39,31 міліметра і вагу 20,4 грама, що приблизно у 10 разів перевищує середню вагу лохини. Книга рекордів Гіннеса офіційно підтвердила, що лохина з Корінді є найбільшою у світі, перевершивши попередній рекорд у 1,23 раза. Попередній рекорд належав ягоді, вирощеній у Західній Австралії 2020 року.



Лохина-рекордсменка / Фото Costa Group/Facebook

Відомо, що ця лохина належить до нового сорту Eterna. Попри те, що плоди великі, вони не мають абсолютно ніяких недоліків за якістю і смаком, як можна було б очікувати під час розроблення сорту лохини преміум-класу.

Ми завжди прагнемо розробляти нові сорти, які покращують наявні стандарти і відповідають мінливим вимогам клієнтів,

– заявив міжнародний менеджер із садівництва Costa Berries Джордж Джессетт.

Команда каже, що поки не готова вживати або продавати цю ягоду лохини. Наразі вона заморожена в холодильнику.

Раніше чоловік з Британії впіймав у штучному озері Чу-Веллі рекордно велику рибу. Її вага склала майже 22 кілограми. Якщо цей факт підтвердить Британський комітет із реєстрації рекордів, то улов Вотсона поб'є попередній рекорд.