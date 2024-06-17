50 років потому: фермер повернув свій коштовний годинник після того, як його з'їла корова

Британський фермер після 50 років таки зміг отримати назад свій коштовний годинник Rolex. Його він носив ще у 1974 році. До того, як годинник з'їла корова.

Як розповів сам фермер – 95-річний Джеймс Стіл – одного дня ремінець на годиннику ослаб і одна з його корів з'їла коштовність.

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І хоча фермер тривалий час вважав, що годинник сам "з'явиться", проте цього так і не відбулося. Чоловік прийняв це і купив собі новий Rolex.



Фермер повернув свій коштовний годинник / Фото Daily Star

Годинник вдалося розкопати й повернути Стілу лише після того, як металошукач Ліам Кінг попросив дозволу на сканування поля. Зрештою саме тоді чоловік і отримав свій старий годинник назад.

Я ніколи не думав, що побачу його знову,

– розповів фермер.

У відповідь на запитання, чи готовий він знову одягнути свій годинник, чоловік сказав, що це неможливо. Він пояснив, що ремонт годинника буде коштувати "ціле багатство", тому він згоден просто отримати його на пам'ять.



Який вигляд має годинник / Фото Daily Star

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