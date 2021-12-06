Фантазія замість ниток: кондитерка створює деталізовані "в'язані" торти
Джерело:інстаграм Лорен Водніцкі
Кондитерське мистецтво крокує вперед, і майстри цієї справи щоразу дивують нас новими смаками та дизайнами. Солодкі скульптури, реалістичні малюнки та ще багато іншого роблять десерти, а зокрема й торти справжніми шедеврами.
Ось і американка Лорен Водніцкі виготовляє такі витвори мистецтва. Вона зайняла нішу "в'язаних" десертів та готує торти, які більше подібні на подушки чи пледи.
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Це дуже клопітка робота, адже вимальовувати стібки та петлі за допомогою кулінарного приладдя досить непросто. Особливо враховуючи те, що у своїх роботах Лорен використовує різні техніки "в'язання" та "плетіння". Для цього необхідні точність рухів, терпіння та величезне бажання створити справжню красу, гідну захвату. Розваги 24 підготували добірку найкращих робіт кондитерки.