Зробила вона це у досить дивний спосіб. Шанувальниця співачки накинула на себе великий плед, а довершила цей образ сонцезахисними окулярами.

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Винахідлива фанатка дуже хотіла на концерт

Загадкову "свіфті" (так називають фанатів Тейлор Свіфт – 24 канал) помітили напередодні виступу зірки у Цинцинатті, що в штаті Огайо. Перехожі були спантеличені її чудернацьким виглядом – не кожен день побачиш посеред вулиці людину, з головою загорнуту в плед. Причина такої таємничості, звісно ж, зацікавила і місцевих журналістів.

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З'ясувалося, що жінка мала працювати, але дуже хотіла послухати наживо Тейлор Свіфт та отримати мерч нового концертного туру. Тож вона оформила на роботі лікарняний, а щоб шеф не впізнав її на кадрах з концерту, "замаскувалася". Як повідомила Енні Браун з WKRC-TV Local 12, була щонайменше ще одна така "свіфті", яка не хотіла публічно розкривати свою особу.

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Журналістка, спілкуючись з однією із фанаток, припустила, що Тейлор Свіфт для неї значить дуже багато, якщо вона взяла лікарняний, аби потрапити на концерт. "Так, це правда. Я ледь не дала своїй доньці друге ім'я Тейлор", – розповіла вона.

Репортерка запевнила винахідливу фанатку, що "її секрет у безпеці". Цей уривок з ефіру згодом став вірусним у твітері. Один із користувачів соцмережі навіть наголосив, що це – найсмішніше, що він коли-небудь бачив у новинах.