Фанати у захваті: у трейлері "Дому Дракона" показали легендарний кинджал з "Гри престолів"

Стрімінговий сервіс HBO опублікував перший трейлер серіалу "Дім Дракона" – приквелу "Гри престолів", у якому вже відкрилися деякі подібності та перетини цих двох історій. Найуважніші шанувальники всесвіту Джорджа Мартіна помітили у трейлері знаменитий валірійський кинджал, яким Ар'я Старк вбила Короля Ночі.

Кинджал опинився в Алісенти Гайтавер – героїнї Олівії Кук. Вона пробігає повз натовп людей, тримаючи його в руках.

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Трейлер серіалу "Дім Дракона": дивіться відео

Історія легендарного кинджала

Цей кинджал кілька разів з'являвся на екранах за всю історію "Гри престолів". Вперше глядачі побачили його ще у першому сезоні, коли невідомий чоловік намагався з його допомогою вбити Брана Старка.



Родрік Кассель тримає кинджал у першому сезоні / Кадр із серіалу "Гра престолів"

Сір Родрік Кассель, один із людей Старків, зауважив, що ця зброя є надзвичайно рідкісною та якісною. Кинджал виконаний з валірійської сталі – дуже дорогого металу, викуваному в Ессосі за допомогою магії та заклять.

Наступного разу кинджал з'явився у серіалі вже у сьомому сезоні. Петір Бейліш на прізвисько Мізинець передав його Брану. Той, своєю чергою, віддав клинок Ар'ї, а вона, скориставшись ним, вбила Короля Ночі у восьмому сезоні.

Ар'я Старк вбиває Короля Ночі кинджалом у "Грі престолів": дивіться відео



Крім того, зображення цього кинджала було у книзі, яку в сьомому сезоні читав Сем Тарлі. Там було вказано не лише те, що його лезо виготовлене з валірійської сталі, а й те, що держак виконаний з драконячого скла. Ці два матеріали є єдиними відомими у "Грі престолів" як такі, що здатні вбити Білих Ходаків.



Кинджал у книзі Сема Тарлі / Кадр із серіалу "Гра престолів"

Тепер кинджал показали у трейлері "Дому Дракона". Наразі незрозуміло, чи стане він однією із ланок, що пов'язуватиме дві історії, чи буде лише приємним нагадуванням про "Гру престолів".

Що відомо про серіал "Дім Дракона" "Дім дракона" – 10-серійний приквел серіалу "Гра престолів", екранізація книги Джорджа Р. Р. Мартіна "Вогонь і кров".



Події серіалу відбуваються у Вестеросі за 200 років до подій "Гри престолів". У центрі сюжету – громадянська війна "Танець дракона", причиною якої стала криза у стосунках між двома гілками дому Таргарієнів – предків Дейнеріс.



Зйомки серіалу розпочалися у квітні 2021 року, а прем'єра запланована на 2022 рік. "Дім дракона" – 10-серійний приквел серіалу "Гра престолів", екранізація книги Джорджа Р. Р. Мартіна "Вогонь і кров".Події серіалу відбуваються у Вестеросі за 200 років до подій "Гри престолів". У центрі сюжету – громадянська війна "Танець дракона", причиною якої стала криза у стосунках між двома гілками дому Таргарієнів – предків Дейнеріс.Зйомки серіалу розпочалися у квітні 2021 року, а прем'єра запланована на 2022 рік.

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