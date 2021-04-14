Facebook помилково видалив сторінку міста у Франції: алгоритм переплутав назву з лайливим словом

Офіційну сторінку французького містечка Біч (Bitche) 19 березня видалили з фейсбуку за "порушення правил соціальної мережі". Насправді ж, ніякого порушення не було – алгоритм переплутав назву містечка з англомовним лайливим словом bitch.

Після цього мерія створила нову сторінку та назвала її Mairie 57230 (поштовий індекс міста Біч). А майже через місяць після видалення попередню сторінку все-таки відновили.

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Міський голова Бенуа Кіффер розповів, що 13 квітня з ним зв'язався президент французького офісу Facebook. Він вибачився та повідомив, що сторінку вже повернули на сайт. У відповідь на це мер запросив його та Марка Цукерберга відвідати Біч та відкрити для себе красу цього міста.

Те, що відбулося зі сторінкою нашого міста демонструє, наскільки обмеженими є алгоритми. Якби модеруванням займалася людина, такого б не трапилося,

– поділився припущеннями Бенуа Кіффер.



13 квітня сторінку відновили / Скриншот

Цей випадок змусив хвилюватися й інші міста регіону, у назвах яких є частинка Bitche. Їхні представники почали перейменовувати офіційні сторінки, щоб їх також не видалили. Наприклад, сторінку міста Рорбах-ле-Біч перейменували на "Вілль-де-Рорбах". "Схоже, що Facebook полює на слово, пов'язане з Рорбахом. Ми дозволимо вам самим уявити чому...", – так вони пояснили причину зміни назви.