Естонський спортсмен вперше у світі перейшов по канату з Азії до Європи

Естонський спортсмен Яан Рус здійснив, здавалося б, неможливе. Він перетнув кордон між Азією та Європою по натягнутому канату над протокою Босфор.

Як повідомляє TRT Haber, це трапилося 15 липня під час заходу Continental Pass в Стамбулі.

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Як це було

Яан йшов по спеціальному канату довжиною понад 1 кілометр на висоті 165 метрів.

Рус, який розпочав свою "прогулянку" азіатським континентом о 18 годині, досягнув європейської сторони приблизно за 47 хвилин. Ніхто раніше не переходив з Азії в Європу з такої високої точки. Він став першим спортсменом, який увійшов в історію з цим досягненням,

– мовиться у повідомленні.

Виступаючи після заходу, Яан Рус зазначив, що відчуває себе щасливим.

Як естонець зробив це: дивіться відео

"Окрім того, що Босфор з'єднує два континенти, він має тисячолітню історичну та культурну цінність, а також неймовірну природну красу.

Якщо поєднати це з мінливими погодними умовами та сильними морськими течіями, то він став унікальним місцем для занять слеклайном.

Довідка. Слеклайн – це вид фізичної активності, що полягає у ходінні по натягнутій стропі. На відміну від ходіння по тросу, по стропі ходять без спеціальних балансирів. Рівновагу потрібно утримувати шляхом нахилу рук і корпусу.