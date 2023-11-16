У ній Джефф зізнався, що віддав авіації аж 32 роки, а тепер йде на заслужений відпочинок.

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Один з пасажирів зняв на відео його промову і опублікував це у тіктоці. Ролик став вірусним і зворушив чимало людей.

Що сказав пілот

Перед початком рейсу пілот традиційно звернувся до пасажирів. Однак замість стандартної інформації про час прибуття літака він додав ще кілька слів від себе.

Дякую, що ви зі мною сьогодні, аби разом відсвяткували цю незабутню подію у моєму житті. Я вас усіх люблю. Нарешті сталося те, чого з таким нетерпінням чекала моя кохана дружина Джулі. Вона була поруч зі мною весь цей час,

– сказав він тремтячим голосом, підглядаючи у свої записи.

Після хвилі оплесків Фелл сказав, що йде на пенсію. Люди на борту розчулилися до сліз, адже пілот говорив все, що відчуває у душі.

Прощальна промова пілота: дивіться відео

Як на це відреагували користувачі соцмереж

Ролик з прощанням пілота став вірусним і зібрав понад 600 тисяч вподобайок і 3,3 мільйона переглядів. У коментарях люди писали:

"Як чудово! Сподіваюся, він отримав гарматний салют".

"Тільки-но він сказав, що йде на пенсію, у мене навернулися сльози".

"Як дочку пілота, це змусило мене плакати. Я відчую це, коли мій тато також піде на пенсію і здійснить останній політ".

"Мені було 5 років, коли я летів на останньому рейсі свого дідуся. Це змусило мене плакати. Я сумую за ним".

Раніше ми писали про пасажира, який сів за штурвал літака, адже ніхто не міг зв'язатися з пілотом.

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