Елізабет Олсен стала Дейєнерис: нейромережі замінили героїню Емілії Кларк з "Гри престолів"

Елізабет Олсен – Мати Драконів? Завдяки технології DeepFake все можливо.

За допомогою нейронних мереж відеоблогер stryder HD представив актрису Елізабет Олсен в образі Дейєнерис Таргарієн з серіалу "Гра престолів". Автор замінив обличчя Емілії Кларк, яка грала Матір Драконів, на обличчя Олсен, використовуючи технологію DeepFake.

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У нещодавньому інтерв'ю виданню THR зірка кіновсесвіту Marvel розповіла, що проходила прослуховування на головну роль в серіалі "Гра престолів". Вона хотіла зіграти Дейєнерис Таргарієн. За словами Елізабет "це було жахливо".

Я проходила прослуховування з асистентом директора з кастингу в маленькій кімнаті в Нью-Йорку, де на мене була спрямована тільки камера, і читали сценарій. Я вимовляла репліки Кхалісі, коли вона вийшла з вогню. Це було жахливо. Мені не передзвонили,

– згадала акторка.

Надихнувшись інтерв'ю Олсен, блогер створив цей ролик, в якому показав, як могла б виглядати Елізабет у ролі Данерис.

У цій концепції deepfake я перетворив популярну актрису, яка грає відьму Скарлетт з кінематографічного всесвіту Marvel, в саму Королеву драконів! Я сподіваюся, що вам всім сподобається,

– заявив блогер.

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