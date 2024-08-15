Детальніше про це написали автори дослідження Ендрю Джордж та Дзюнько Танігучі.

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Про що мовиться у табличках

У текстах мовиться про смерть царя, хворобу, що спричинить хаос, нашестя сарани, загибель худоби й падіння "великого війська".

Таблички, ймовірно, були написані за часів Вавилонської імперії, яка існувала приблизно з 1890 р. до н.е. до 224 р. н.е. Дослідники кажуть, що люди в той час вірили, що знаки на небі розміщені богами як попередження про майбутнє тих, хто живе на землі.

Ті, хто радив цареві, спостерігали за нічним небом і звіряли свої спостереження з академічним корпусом текстів про небесні явища,

– додали дослідники.

Цікаво! NASA зазначає, що стародавні цивілізації були вправними у передбаченні затемнень і подбали про те, щоб призначити "запасних" царів, які б взяли на себе основний тягар божого гніву. Справжній монарх залишився неушкодженим, щоб гарантувати безперервність державної політики.