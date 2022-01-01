Джим Керрі зацінив: жінка створила торт Грінча у повний зріст
Джерело:Fox news
До новорічних свят пекарка з Англії створила величезний десерт у вигляді книжкового та кіноперсонажа Грінча – створіння, яке не любить Різдво. Чудовий торт кухарки привернув увагу соцмереж та навіть отримав схвальну реакцію від улюбленого актора жінки – Джима Керрі, який зіграв Грінча у кіноадаптації.
Лара Мейсон, власниця пекарні Cake Anything, зробила оригінальний торт Грінча у натуральну величину. За основу жінка взяла персонажа, якого зіграв Джим Керрі у фільмі 2000 року.
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На приготування новорічного десерту у Мейсон пішло 3 дні.
Як Лара приготувала торт
За словами жінки, вона намагалася зробити їстівного Грінча ще 9 років тому, проте тоді їй не вдалося зробити торт. Цього року Мейсон вирішила повторити спробу – і результат перевершив усі її очікування.
Цього разу вийшло дуже добре – я хотіла зробити все правильно. Ми почали з внутрішнього каркаса, який зробив мій чоловік, і стали повільно будувати торт навколо нього,
– розповіла Мейсон.
Через 9 років дівчина повторила спробу зробити їстівного Грінча / Фото з інстаграму Лари Мейсон
Пекарка зазначила, що торт було доволі складно робити – причиною цього став стан здоров'я жінки та передноворічні приготування. Спочатку Мейсон планувала готувати торт 17 днів, проте строки довелося значно скоротити.
Безумовно, було складно дати собі лише 3 дні, щоб завершити все, особливо з відновленням після операції, з COVID-19 та двома маленькими дітьми,
– зазначила кухарка.
Лара розповіла, що Грінч зроблений із звичайних бісквітів, які накладалися один на одного. Між кожним шаром лежить ваніль та шоколадна глазур, а верх їстівної скульптури оздоблений шоколадним ганашем, який затвердів та тримає форму.
Я також використовувала золотистий сироп, білий шоколад та харчові барвники. Проте повний рецепт новорічного тортика я триматиму в секреті,
– додала Мейсон.
Як виглядає Грінч зблизька / Скриншот з відео Лари Мейсон
Джим Керрі відреагував на торт
Коли Лара виклала світлину з їстівним Грінчем, її творіння помітив справжній викрадач Різдва – Джим Керрі, який заграв у однойменному фільмі головну роль.
Мені подзвонив мій друг, який сказав, що Джим Керрі розмістив у твіттері посилання на мій ютуб-канал. Я була шокована – він мій улюблений актор. Моє відео подивилися лише 2 тисячі людей, і одним із них був Джим Керрі – це було вражаюче,
– розповіла пекарка.
Керрі поділився постом Лари у твіттері та пожартував що це була його головна мета – бути з'їденим його шанувальниками.
Після реакції Джима Керрі відео Мейсон у тіктоці набрало понад 20 мільйонів переглядів.
Ви знаєте, що зробили хорошу роботу, коли бачите, що ваші речі розходяться по всьому світу,
– сказала Лара.