Лара Мейсон, власниця пекарні Cake Anything, зробила оригінальний торт Грінча у натуральну величину. За основу жінка взяла персонажа, якого зіграв Джим Керрі у фільмі 2000 року.

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На приготування новорічного десерту у Мейсон пішло 3 дні.

Як Лара приготувала торт

За словами жінки, вона намагалася зробити їстівного Грінча ще 9 років тому, проте тоді їй не вдалося зробити торт. Цього року Мейсон вирішила повторити спробу – і результат перевершив усі її очікування.

Цього разу вийшло дуже добре – я хотіла зробити все правильно. Ми почали з внутрішнього каркаса, який зробив мій чоловік, і стали повільно будувати торт навколо нього,

– розповіла Мейсон.

Через 9 років дівчина повторила спробу зробити їстівного Грінча / Фото з інстаграму Лари Мейсон

Пекарка зазначила, що торт було доволі складно робити – причиною цього став стан здоров'я жінки та передноворічні приготування. Спочатку Мейсон планувала готувати торт 17 днів, проте строки довелося значно скоротити.

Безумовно, було складно дати собі лише 3 дні, щоб завершити все, особливо з відновленням після операції, з COVID-19 та двома маленькими дітьми,

– зазначила кухарка.

Лара розповіла, що Грінч зроблений із звичайних бісквітів, які накладалися один на одного. Між кожним шаром лежить ваніль та шоколадна глазур, а верх їстівної скульптури оздоблений шоколадним ганашем, який затвердів та тримає форму.

Я також використовувала золотистий сироп, білий шоколад та харчові барвники. Проте повний рецепт новорічного тортика я триматиму в секреті,

– додала Мейсон.

Як виглядає Грінч зблизька / Скриншот з відео Лари Мейсон

Джим Керрі відреагував на торт

Коли Лара виклала світлину з їстівним Грінчем, її творіння помітив справжній викрадач Різдва – Джим Керрі, який заграв у однойменному фільмі головну роль.

Мені подзвонив мій друг, який сказав, що Джим Керрі розмістив у твіттері посилання на мій ютуб-канал. Я була шокована – він мій улюблений актор. Моє відео подивилися лише 2 тисячі людей, і одним із них був Джим Керрі – це було вражаюче,

– розповіла пекарка.

Керрі поділився постом Лари у твіттері та пожартував що це була його головна мета – бути з'їденим його шанувальниками.

Після реакції Джима Керрі відео Мейсон у тіктоці набрало понад 20 мільйонів переглядів.

Ви знаєте, що зробили хорошу роботу, коли бачите, що ваші речі розходяться по всьому світу,

– сказала Лара.