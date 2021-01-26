Джанкет-туризм: подорожі заради гри у казино

Джанкет-тури набувають все більшої популярності, адже це чудова можливість отримати насолоду від подорожі та азартних ігор одночасно. Найбільше туристів приваблює те, що їм не потрібно організовувати поїздку самостійно – за них все роблять казино та туроператори.

Джерело: Розваги 24

Розваги 24 за підтримки "Космолот" розповідають, що таке джанкет-тури, що входить у їхню програму та чому вони приваблюють тисячі туристів з усього світу.

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Що таке джанкет-туризм та як він з'явився



Джанкет-туризм – чудовий спосіб відпочити та розважитися / Фото casino.org

– це подорож до іншої країни, яку організовують, в першу чергу, заради відвідування казино. Купуючи джанкет-тури, гемблери отримують можливість не лише вдосталь пограти в азартні ігри, а й познайомитися з культурою іншої країни, побачити нові місця та отримати цікавий досвід.

Попри те, що джанкет-туризм став популярним відносно нещодавно, його історія розпочалася ще у 50-х роках 20 століття у Лас-Вегасі. Тоді казино нинішньої азартної столиці світу вигадали новий формат залучення відвідувачів. Вони надавали туристам комплексну пропозицію – бюджетне проживання у готелі за умови гарантованої гри в казино.

З роками цей формат набув розголосу через те, що тривалий час у багатьох державах світу азартні ігри були поза законом. Поціновувачам цього виду розваг доводилося викручуватися, і вони почали подорожувати до країн, в яких гемблінг легалізований, з метою відвідування казино.

Заборона на азартні ігри досі діє у деяких країнах. Це залишається однією з основних причин популярності джанкет-туризму. Але, поряд із цим, в азартні тури вирушають все більше людей, які просто прагнуть побачити щось нове, а заодно – пограти у казино.

Особливості та умови джанкет-турів



Що входить у джанкет-тур / Фото Parx

Джанкет-тури організовуються казино та туристичними операторами спільно або ж поодинці. Їх умови продумують таким чином, щоб туристи могли подорожувати максимально комфортно та безтурботно.

Знаковою особливістю джанкет-турів є те, що транспортні та побутові витрати бере на себе казино. Туристам потрібно оплатити лише депозит на рахунок грального закладу. Вони зобов'язуються провести у ньому певну кількість часу (від 2 до 5 годин на день) та зробити ставки на певну суму грошей. Казино, зі свого боку, оплачує такі послуги:

квитки;

проживання у готелі;

харчування;

трансфер.

За додатковими домовленостями у програму туру можуть входити інші розваги – екскурсії, відвідування заходів тощо, а також забезпечення анонімності гостей, якщо це необхідно.

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Якщо туристи сумлінно виконують усі умови договору з казино, сума внесеного депозиту їм повертається. Таким чином виходить, що туристи відвідали іншу країну практично безкоштовно, адже кошти, які вони витратили, пішли на ставки та супутні витрати. А якщо фортуна була на боці гостей і азартні ігри в казино принесли їм виграш, то подорож може ще й окупитися з надлишком.

У іншому випадку, коли якісь умови не були виконані, депозит витрачається на оплату транспорту, проживання та харчування, і не повертається учасникам туру.

Вартість туру

Лас-Вегас – найпопулярніше місце для азартного туризму / Фото Getty Images

Вартість участі в турі залежить від країни, конкретного казино та наданих умов, тому найчастіше обумовлюється індивідуально. Найдешевші пропозиції роблять казино Білорусі, Грузії, Чехії та Латвії – їх вартість розпочинається від 3 тисяч доларів (84 тисячі гривень). Подорож до казино Західної Європи, США або Макао обійдеться дорожче – від 7 тисяч доларів (197 тисяч гривень).

А поки можливість подорожувати дещо обмежена через пандемію, ви можете розважитися у грі в онлайн-казино