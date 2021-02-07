Двоє альпіністів підробили фото та збрехали про підкорення Евересту: чим це їм загрожує

Двоє альпіністів з Індії заявили, що підкорили найвищу гору світу і навіть підробили фотографії. Тепер це може закінчитися для них десятирічною забороною на сходження.

Двом індійським альпіністам Нарендеру Сінгху Ядаву та Сіма Рані Госвамі заборонили сходження на Еверест або будь-яку іншу гору в Непалі протягом 10 років після того, як розслідування показало, що вони підробили зображення, використані для отримання сертифікату від уряду Непалу.

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Нарендер Сінгх Ядав і Сіма Рані Госвамі представили фотографії "свого сходження" уряду Непалу, який сертифікував сходження. Альпіністи стверджували, що вони були частиною групи з 15 осіб, які піднялися на гору у 2016 році. Офіційні особи з туризму в Непалі вручили їм сертифікати, а у серпні Ядав був обраний одним з лауреатів престижної індійської нагороди за Альпінізм.

Але згодом шерпи та досвідчені альпіністи піддали сумніву це сходження, та вказали на брехню у фотографіях: киснева маска без трубки, що з'єднує її з кисневим балоном, відсутність відображень снігу або гір в чоловічих сонцезахисних окулярах і м'які прапори в місці, відомому своїми поривами вітрів. За їхніми словами, фотографії були фальшивими, як і саме сходження.

Після цих заяв уряд Непалу був змушений почати розслідування, а уряд Індії призупинив виплату компенсації до завершення розслідування. Згідно з розслідуванням цього інциденту, альпіністи так і не досягли вершини, а скоріше піднялися на висоту близько 8230 метрів (619 метрів від вершини). Керівник групи Ядава і Госвамі Наба Кумар Пхукон повідомив непальській слідчій групі, що ці два альпіністи так і не досягли вершини.

Я не знаю, як вони отримали сертифікат без фотографій групи,

– заявив керівник групи Пхукон.



Підроблені фото / Фото petapixe

Їхні претензії на підкорення Евересту не можуть бути підтверджені. Ми рекомендуємо вжити заходів проти них,

– заявив у понеділок Прадіп Кумар Коірала, офіційний представник непальського туризму, який очолював розслідування цього інциденту.

Тож цій парочці заборонили не тільки повторну спробу сходження на Еверест, але і будь-яке інше сходження в горах Непалу протягом 10 років. Міністерство культури, туризму та цивільної авіації Непалу також наклало таку ж заборону на всю групу за те, що вони дозволили імітувати підйом.

Варто додати, що за підйом на Еверест жителі Індії часто отримують національні нагороди або довічні пільги, і кількість охочих прославитися таким чином в останні роки помітно збільшилася.