Дідусь вирішив особисто піти до сусідів з проханням заспокоїтися, взявши з собою свою маленьку онучку.

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Однак навіть наявність дитини не змусила сусідів зробити вечірку тихішою. Ба більше, коли він запитав, чи можуть вони перенести вечірку до приміщення, гості почали його штовхати та кричати на нього, а одна жінка навіть "виплеснула свій напій на нього та дитину".

Єн обурився та хотів залучити поліцію, але його дочка була проти, побоюючись напруженості у стосунках між сусідами. Втім, ведучий вечірки заявив до поліції про вторгнення Єна, не дозволивши йому залишити країну та потенційно посадивши його до в'язниці на декілька років.

За справу взялися юристи

Юристка та генеральна директорка організації "Затримані в Дубаї" Радха Стірлінг, зараз бореться за звільнення Єна. Вона пояснила, що подібна практика подачі заяв до поліції є звичайною у Дубаї.

У Дубаї це стандартна практика – заздалегідь подавати заяву до поліції, коли є ризик, що про вас повідомлятимуть. Тому якщо хтось ризикує потрапити до поліції, вони швидко викличуть копів проти справжньої жертви,

– зазнала вона.



Єн Маккеллер / Фото Detained In Dubai

Раніше в Індії на борту пасажирського літака сталося непередбачуване. Один з пасажирів кинувся з кулаками на пілота, бо той "його розчарував".