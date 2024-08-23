У Ботсвані знайшли другий за величиною алмаз у світі: його вага вражає

В Південній Африці знайшли унікальний алмаз, який є другим за розміром серед усіх коли-небудь знайдених людьми і найбільшим серед існуючих зараз.

Виявила його канадська гірничодобувна компанія Lucara Diamond на руднику "Карове" в Ботсвані.

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Відомо, що алмаз має вагу 2492 карати або 498,4 грама. Наразі знайдений дорогоцінний камінь не отримав власного імені. Невідомою залишається і ювелірна якість каменю. У компанії Lucara Diamond про свої плани на знахідку нічого не повідомили.

Як вдалося знайти такого гіганта

Виявити унікальний камінь допомогла спеціальна рентгенівська технологія Mega Diamond Recovery X-ray Transmission, яка розроблена саме для пошуку та вилучення в цілому вигляді великого дорогоцінного каміння.

Компанія встановила її у 2017 році, після того, як двома роками раніше на тому ж руднику було знайдено великий алмаз.

Що відомо про найбільший алмаз у світі

Перше місце за величиною вже понад 100 років займає знаменитий "Куллінан", знайдений у 1905 році в Південній Африці. Його вага до огранювання складала 3106,75 карата або 621,35 грама.

Але майже одразу після виявлення каменю його розкололи на понад сто частин. Після огранювання та полірування "Куллінан" став частиною скарбниці британської корони. Найбільший з огранених уламків "Куллінана", діамант під назвою "Велика зірка Африки" вагою 530,2 карата, прикрашає скіпетр короля Едуарда VII.