Пролежали понад 135 років: дослідники виявили у книзі ілюстрації Ван Гога

Дослідники виявили кілька ранніх малюнків геніального художника Ван Гога. Три вертикальні ілюстрації, які мають вигляд закладки, пролежали у книзі понад 135 років.

Знайдені малюнки зараз експонуються у Музеї Ван Гога, що в Амстердамі. Вони стали частиною виставки Here to Stay.

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Про ілюстрації Ван Гога

Три малюнки зроблені олівцем і розташовані вертикально на одній смужці паперу. Їх знайшли в копії книги "Історія одного селянина" – ілюстрованого роману Еміля Еркмана та П'єра-Александра Шатріана, який розповідає про Французьку революцію з селянської точки зору.



Знайдені у книзі малюнки Ван Гога / Фото Музею Ван Гога

На кожному ескізі зображена одна фігура. Дослідники вважають, що це – селяни, герої книги, які й надихнули Ван Гога. Ймовірно, малюнки зроблені восени 1881 року, коли йому ще не було 30-ти років і він жив у селі Еттен, де мешкали його батьки.



Перша ілюстрація / Фото Музею Ван Гога

У 1883 році Ван Гог надіслав книгу нідерландському художнику і другові Антону Ван Раппарду, на якій він спочатку написав своє ім’я та повідомлення: "Я справді думаю, що ви знайдете Еркмана-Шатріана прекрасним".



Друга ілюстрація / Фото Музею Ван Гога

Згодом, після того як він надіслав книгу поштою, Ван Раппард відвідав його в голландському місті Нуенен. Там Ван Гог зробив начерк портрета свого друга, який, як вважають, став найбільшим його малюнком.



Третя ілюстрація / Фото Музею Ван Гога

Однак вижила лише верхня частина твору, бо в травні 1885 року художники посварилися через те, що Ван Раппард розкритикував літографію Ван Гога на його картині "Пожирачі картоплі". Дуже засмучений митець розрізав портрет навпіл і його нижня частина зараз вважається втраченою.

Коли у 1892 році Ван Раппард помер, книга була передана його дружині. Вона залишалася у родині впродовж кількох поколінь, а у 2019 році її продали музею Ван Гога.