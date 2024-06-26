Трамп стверджує, що його катували у в'язниці, хоча він провів там лише 20 хвилин
Джерело:The Hill
Колишній очільник США Дональд Трамп здивував людей своїм дивним висловлюванням. Він стверджує, що під час перебування у в'язниці округу Фултон у 2023 році, його нібито катували.
І це попри те, що він провів там лише 20 хвилин.
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Однак навіть таке недовге перебування у в'язниці Трамп вирішив використати на свою користь. Його передвиборчий штаб наразі активно рекламує кавові чашки зі зробленим у в'язниці фото Трампа.
В описі до них мовиться:
Я хочу, щоб ви пам'ятали, що вони зробили зі мною. Вони катували мене у в'язниці округу Фултон і зробили моє фото під арештом (mug shot). І знаєте що? Я розмістив його на чашці, щоб увесь світ побачив!
Трамп запевняє, що його катували у в'язниці / Фото Babel
Як Трамп потрапив до в'язниці
- У серпні 2023 року Дональд Трамп, 45-й президент Сполучених Штатів, був офіційно звинувачений у спробі сфальсифікувати результати президентських виборів 2020 року.
- Це звинувачення стало одним з найбільш резонансних подій у політичному житті США, викликавши хвилю обговорень та суперечок як серед політиків, так і серед громадян.
- Після висунення обвинувачень поліція провела формальну процедуру арешту Трампа. Експрезидент добровільно здався правоохоронцям у штаті Джорджія.
- Попри на всю серйозність ситуації, його перебування у в'язниці було надзвичайно коротким – всього 20 хвилин.
- У в'язниці Трампа обшукали, сфотографували й узяли відбитки пальців. Це був історичний момент, адже він став першим серед усіх президентів США, кому висунули обвинувачення у кримінальній справі.