"А голову ти вдома не забув": добірка жартів та мемів про школу, які розважать кожного
Літо блискавично швидко добігло кінця, а це означає, що настав час збирати портфелі, одягати святковий наряд та йти у школу. І хоча навчання – це не завжди легко, все ж не варто забувати про приємні моменти, які нам дарує школа: друзі, нові знайомства та, звісно ж, меми.
У День знань, 1 вересня, Розваги 24 пропонують трохи розважитися та пригадати, якими є шкільні роки.
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Анекдоти про 1 вересня та школу
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1 вересня, 1 клас. Вчителька дає настанови:
– Хлопці та дівчата, ви вступили до школи. Тут потрібно поводитися тихо, а якщо щось хочете дізнатися, підніміть руку.
Петро підіймає руку.
– Ти щось хочеш дізнатися, Петрику?
– Ні, просто перевіряю, як все це працює.
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Одних чекає після цього дня зустріч з натовпами некерованих дикунів, інших – нескінченні побори, треті позбавляються в цей день свободи. Але всі чомусь називають 1 вересня святом...
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Перше вересня. Мама запитує у першокласниці:
– Ну і як пройшов перший день в школі?
– Перший день? Тільки не кажи мені, що завтра я повинна йти туди знову!
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– Мам, а навіщо вчителям на 1 вересня квіти?
– Щоб вони думали, що у них свято.
Меми про 1 вересня / Фото із соцмереж