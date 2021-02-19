До 150-річного ювілею Лесі Українки створили інстаграм-маску – приклади з фото

25 лютого видатній українській поетесі та письменниці Лесі Українці виповнилося б 150 років. До її ювілею Міністерство культури та інформаційної політики спільно з агенцією Postmen створили тематичну інстаграм-маску. Користуватися нею можуть усі охочі.

Маску для соціальної мережі вирішили створити, аби популяризувати постать Лесі Українки серед молодих людей та залучити їх до святкування ювілею. У пресслужбі МКІП кажуть, що 2021 рік – це нагода говорити про життя і творчість видатної мисткині та розкривати багатогранність її постаті, зокрема й для молоді.

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Як виглядає маска

Розробники створили для користувачів інстаграму 3 образи, які вони зможуть приміряти. Кожен з них натхненний окремим портретом Лесі України, а також її одягом та аксесуарами.

FemmeModern

Перший образ назвали FemmeModern, адже Лесю Українку вважають чи не найпершою модерністкою та феміністкою. Щоб передати її нестандартні погляди в інстаграм-масці, автори додали на тло фрагменти рукопису поетеси. Також вони використали елементи рис обличчя та прикрас Лесі Петрівни з найвідомішого її портрету.



Інстаграм-маска FemmeModern до дня народження Лесі Українки / Колаж МКІП

Блакитна троянда

Другий образ під назвою "Блакитна троянда" більш весняний, яскравий та ніжний. Головною його прикрасою є вінок з квітів на голові. Деякі риси обличчя знову цікаво виділили, а простір доповнили графічними елементами.



Інстаграм-маска "Блакитна троянда" до ювілею письменниці / Колаж МКІП

Саламандра

Цей образ приваблює своєю простою та лаконічністю. Автори кажуть, що він символізує проєвропейську позицію Лесі Українки. У цьому фільтрі зробили акцент на одяг письменниці, а також додали мінімалістичну прикрасу у волосся.



Інстаграм-маска "Саламандра" до 150-річчя Лесі Українки / Колаж МКІП

Щоб скористатися маскою та приміряти образи Лесі Українки на собі, потрібно відкрити це посилання на мобільному пристрої.