Для відданих шанувальників Marvel: у Діснейленді продають повнорозмірну статую Залізної людини

Діснейленд продає статую Залізної людини за майже 8 тисяч доларів. Тож якщо ви мріяли, щоб у вас вдома була така статуя в натуральну величину, тепер у вас є шанс.

У Діснейленді офіційно відкрився новий кампус. Він присвячений кіновсесвіту Марвел в цілому і персонажам загону Месники зокрема. На відкритті показали повнорозмірну статую Залізної людини в оригінальному костюмі Mark III.

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Повнорозмірна статуя Залізної людини виставлена на продаж, і будьхто може придбати її. Ціна – 7 950 доларів (понад 216 тисяч гривень).

Вивіска з цінником, яку розмістили поруч з костюмом не містить жодних подробиць про статую. Проте повідомляє покупцям, що знижки на товар не передбачені, а міжнародна доставка займе близько чотирьох місяців.

Колекційна статуя Iron Mark III в натуральну величину. Ніяких знижок не передбачено. Цей товар не підлягає обміну або поверненню,

– свідчить вивіска.



У Діснейленді продають повнорозмірну статую Залізної людини / Фото Mickey Blog

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