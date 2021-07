Для шанувальників відеоігор: Nike випустить кросівки Air Force 1 з елементами, які світяться

Нова модель кросівок прикрашена елементами, які світяться в темряві – це напис Air і прямокутники на шнурівках. А логотип Nike стає піксельним.

Це цікаво Бінго – класика азартних ігор: правила, історія, види

Кросівки виконані зі шкіри пастельних тонів. На бічній стороні взуття вигравіюваний текст "Have A Good Game", а на лівому язичку написано "Game On / Team Up". Інші деталі включають елементи гри та логотип Swoosh, які реалізовані на п'ятах. На незвичайних вставках з рожевого напівпрозорого пластику зображений свуш і планета з очима та ігровими навушниками.



На бічній стороні взуття вигравіюваний текст "Have A Good Game" / Фото Sneaker News



Nike випустить кросівки Air Force 1 з елементами, які світяться / Фото Sneaker News



Nike випустить нові кросівки Air Force 1 / Фото Sneaker News



Фірмовий виріз моделі Swosohes на піксельній гумовій підошві завершує дизайн / Фото Sneaker News



Кросівки виконані зі шкіри пастельних тонів / Фото Sneaker News

Точна дата релізу невідома. Ціна – 110 доларів (близько 3000 гривень).

До теми Adidas представив колаборацію з M&M's: фото нової колекції