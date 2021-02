Для геймерів: Netflix випустить серіал за мотивами відеогри Dota 2 – трейлер

У офіційному твіттер-акаунті популярної комп'ютерної гри Dota 2 опублікували анонс нового аніме-серіалу за її мотивами. Він називатиметься DOTA: Dragon`s Blood ("DOTA: Кров Дракона").

8-серійний мультиплікаційний серіал розповідатиме історію про подвиги лицаря-дракона Давіана та його зустріч з принцесою Міраною, яка виконуватиме власну темну місію. Його прем'єра відбудеться на стрімінговій платформі Netflix.

Продюсером шоу став Ешлі Едвард Міллер, відомий глядачам за стрічками "Люди Ікс: Перший клас", "Тор" і серіалом "Чорні вітрила". Він дав кілька коментарів журналістам та розповів, що вони створили "епічну, емоційну та орієнтовану на дорослих історію про улюблених героїв". За його словами, Valve, компанія-розробник Dota 2, активно співпрацювала з ними та підтримувала творчі амбіції команди Міллера.

У короткому анонсі серіалу у твіттері подробиць небагато. Відомо лише те, що реліз проєкту запланований на 25 березня 2021 року. Також у дописі з анонсом дали посилання на короткий трейлер "DOTA: Кров Дракона".

Ми раді повідомити про абсолютно новий аніме-серіал, що досліджує всесвіт Dota як ніколи раніше. Як шанувальники Dota та її пристрасної світової спільноти, ми з нетерпінням чекаємо, щоб поділитися з вами цією новою пригодою,

– написали представники Dota 2.

Дивіться трейлер серіалу "DOTA: Кров Дракона" від Netflix