Кожна людина володіє унікальним набором сильних сторін, які відрізняють її від інших та допомагають досягати успіху в різних аспектах життя. Визначення та розвиток цих якостей можуть суттєво покращити особистісний розвиток, підвищити самооцінку та збільшити ефективність у професійній сфері.