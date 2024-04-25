Цей тест від Розваги 24 дозволяє вам оцінити свої лідерські якості. Кожна корона символізує різний стиль керівництва.

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Уважно подивіться на картинку з чотирма різними коронами. Виберіть корону, яка найбільше вам подобається або відповідає вашому уявленню про лідерство.



Психологічний тест / Зображення згенероване штучним інтелектом за допомогою DALL-E

Розшифровка результатів