Дивні та незвичайні новорічні зачіски дівчат з минулого: вінтажні фото

31 грудня 2021 , 20:03
Читать новость на русском

Джерело:

vintag.es

Щоб спорудити такі зачіски, дівчатам необхідно було провести не одну годину біля дзеркала. Але такі фантазійні зачіски того варті.

Щоб прикрасити себе, вони знімали з ялинок кульки, мішуру та інші гірлянди. Цікаво, як довго чоловікам доводилося чекати своїх дівчат. 

Це цікаво А хто це зробив: добірка фотографій, на яких котики влаштували безлад і удають ніби ні при чому

До нового року залишається декілька годин – тож маєте час, щоб створити блискучий образ! 

Дивні та незвичайні новорічні зачіски дівчат з минулого / Фото vintag.es

Дивні та незвичайні новорічні зачіски дівчат з минулого / Фото vintag.es

Дивні та незвичайні новорічні зачіски дівчат з минулого / Фото vintag.es

Дивні та незвичайні новорічні зачіски дівчат з минулого / Фото vintag.es

Дивні та незвичайні новорічні зачіски дівчат з минулого / Фото vintag.es

Дивні та незвичайні новорічні зачіски дівчат з минулого / Фото vintag.es

Дивні та незвичайні новорічні зачіски дівчат з минулого / Фото vintag.es

Дивні та незвичайні новорічні зачіски дівчат з минулого / Фото vintag.es

Дивні та незвичайні новорічні зачіски дівчат з минулого / Фото vintag.es

Дивні та незвичайні новорічні зачіски дівчат з минулого / Фото vintag.es

Дивні та незвичайні новорічні зачіски дівчат з минулого / Фото vintag.es

Дивні та незвичайні новорічні зачіски дівчат з минулого / Фото vintag.es

Дивні та незвичайні новорічні зачіски дівчат з минулого / Фото vintag.es

Дивні та незвичайні новорічні зачіски дівчат з минулого / Фото vintag.es

Автор: Тата Шаргородська