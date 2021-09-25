Дівчинка, відома як "косоока Хлоя", продала на аукціоні свій популярний мем як NFT

Мем "косоока Хлоя" використовується для вираження занепокоєння. Це зображення та гіфка зробили Хлою суперзіркою в мережі.

У 2013 році мати Хлої Кеті Клем опублікувала відео, в якому вона зняла двох своїх дочок, коли оголошувала про несподівану поїздку в Діснейленд. І поки сестра Хлої плакала, на обличчі дворічної дівчинки було тільки розчарування.

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З того часу дівчинка, яка скоса подивилася на свою матір, стала сенсацією, а згодом і вірусним мемом, відомого як "косоока Хлоя".

Це було дуже дивно, дуже приголомшливо. Моя сім'я, друзі надсилали мені ці меми – дотепер вони все ще надсилають мені меми Хлої, які бачать в інтернеті,

– розповіла мама Хлої.

Після того, як Кеті Клем дізналася про ринок NFT, вона вирішила виставити на продаж оригінальну фотографію мема з Хлої. Ставки почалися з 5 Ethereum – різновид криптовалюти вартістю приблизно 15 000 доларів.

Це чудова можливість, особливо якщо є фанат Хлої, який любить цей мем, він зможе володіти ним. Навіть Хлої сказала: "Це досить круто",

– сказала Кеті.



Хлої та її мама сьогодні / Фото BBC

NFT купила 3F Music – музична продюсерська компанія з Дубая. Токен було продано за 25 Ethereum – 75 тисяч доларів. Всі гроші, отримані від продажу NFT мему підуть на оплату освіти дочок Кеті Клем.

Відео в якому мама Кеті Клем пропонує своїм донечкам поїхати до Діснейленду: дивитись онлайн

Що таке NFT Це цифрові токени, які демонструють володіння електронним мистецтвом.

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