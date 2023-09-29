Дівчина була настільки розчарована результатом, що кричала в сльозах після відвідування салону.

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Все через те, майстер набив тату не на внутрішній частині губи, як планувалося, а зовні. Напис meow видно навіть коли губи Хеґґлунд розслаблені.

Він зробив татуювання не на тому місці,

– заявила розчарована клієнтка.

Дівчина розплакалась, бо їй набили тату не в тому місці: дивіться відео

Як на це відреагували користувачі соцмереж

Користувачів соцмереж приголомшила історія Хеґґлунд. Люди були здивовані, що жінка не відчувала голку та не розуміла, де їй набивають напис. Також вони розкритикували Хеґґлунд за те, що вона не перевірила розміщення трафарету пере тим, як майстер почав забивати чорнило під шкіру.

Розчарована клієнтка вирішила видалити невдале татуювання. Відомо, що вона вже пройшла сеанси лазерного видалення і нині її губи не прикрашає напис meow.

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