Дівчина пояснила, що живе у Південній Кароліні, а її офіс розташований у Нью-Джерсі.

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Замість того, аби переїхати у Нью-Джерсі, де доволі дорога нерухомість, дівчина ухвалила рішення залишитися у Південній Кароліні і долати потрібну відстань літаком. За словами Софії, це дешевше, ніж орендувати житло поблизу. Водночас вона пояснила, що їй потрібно з'являтися в офісі лише раз та тиждень.

Я проходжу 10-тижневе гібридне стажування в рекламному агентстві. Від мене потрібно перебувати в офісі в Нью-Джерсі один день на тиждень, тому замість того, щоб поселитися біля мого офісу, я живу зі своєю сім'єю в Південній Кароліні і дістаюся роботи літаком. Мій рейс о 6:30 ранку,

– зазначила вона.

Після приземлення о 8-й ранку вона сідає в таксі і за 45 хвилин дістається свого робочого місця. Софія бронює авіаквитки "за три-чотири тижні" заздалегідь, щоб вони були дешевшими.

"Мої авіаквитки туди і назад коштують близько 100 доларів, а потім я плачу близько 100 доларів за Uber між офісом та аеропортом. Якби я жила у районі Нью-Йорка чи Нью-Джерсі, я витрачала б тисячі доларів на місяць лише на оренду", – додала дівчина.

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До слова, американка Саліна Алсуорт змушена добиратися до магазину або ресторану літаком. Все через те, що вона живе у селі з населенням всього 186 осіб. Там немає ні доріг, ні магазинів, ні пабів, ні ресторанів.