Саме відмова від гоління допомогла їй повірити у себе і почати заробляти більше.

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Дівчина розповіла, що до свого рішення про відмову від гоління вона мала звичайне життя: навчалася в університеті та працювала баристою, щоб якось зводити кінці з кінцями. Однак одного дня вона зареєструвалася на OnlyFans.

Довідка. OnlyFans — це молода соцмережа. Її 2016 року створив англійський підприємець і колишній банкір Тім Стоклі. OnlyFans працює приблизно як Інстаграм і TikTok – одні користувачі створюють контент, а інші його дивляться, але найголовніша відмінність у тому, що за перегляд завжди потрібно заплатити. Тому, найімовірніше, OnlyFans відпочатку задумувався як соцмережа для продажу інтим-фото, хоча творці досі це заперечують.

Користувачі OnlyFans обожнюють неординарний контент. Тому, аби виділятися з-поміж інших, дівчина вирішила перестати голитися. Через кілька років британка зрозуміла, що зовсім не обов'язково працювати на кількох роботах, щоб добре заробляти, адже робота на OnlyFans приносить їй неймовірні 29 839 доларів на місяць.

І хоча чимало людей називають її "сніговою людиною", "чубакою" та "чоловіком", дівчина не думає зупинятися. Вона вже кинула університет, аби більше часу приділяти своїй новій роботі.



Який вигляд має дівчина / Фото Mirror

Чому дівчина вирішила не голитися

За словами дівчини, більшу частину життя вона стикалася з тим, що її змушували голитися, а тому їй захотілося зупинитися і зробити щось для себе. У результаті вона відмовилася від гоління і використання дезодоранту, оскільки вважає це не обов'язковим.

Крім того, Черрі вважає, що гоління насправді є проявом подвійного стандарту, адже чоловікам зовсім не обов'язково голити пахви, якщо вони не бажають цього самі. Водночас від жінок, як правило, очікують видалення волосся на тілі.

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