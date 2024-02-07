Дівчина, яка втратила батька, продовжувала писати йому СМС: несподівано вона отримала відповідь

Дівчина, на ім'я Кеті 4 роки тому втратила батька. Однак вона весь цей час продовжувала писати йому, навіть не очікуючи отримати відповідь.

Аж раптом, одного дня, у її листуванні з батьком з'явилося вхідне повідомлення. Цю історію вона розповіла на форумі Reddit.

Дивіться також Чоловік знайшов рідкісну монету, яка зробила його багатієм

Кеті розповіла, що того дня вона знову написала батьку, що сумує за ним. У відповідь хтось надіслав їй два знаки запитання.

Вау. Це старий номер телефону мого батька, він помер 2020 року. Я не чекала на відповідь,

– написала вона незнайомцю.

Незабаром незнайомець, якому мобільний оператор віддав старий номер тата дівчини, відчув співчуття до Кеті та вирішив запропонувати їй невелику підтримку. Він зробив це, поділившись фотографією свого кота.

"Хочеш побачити, як моє кошеня дуркує", – запитав незнайомець.



Переписка з незнайомцем / Фото Reddit

Після цього він надіслав знімок чорного кота, що позіхає, повідомивши скорботній дівчині, що вихованця звуть Лакі. Що було фантастично, адже дуже давно батько дівчини подарував їй щеня, на ім'я Лакі.

Дівчина була зворушена та написала, що відчуває обійми батька через цього незнайомця. У коментарях юзери також поділилися своїми щемливими історіями: