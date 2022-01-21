Дівчина купила загублені посилки та не прогадала: там були товари на 55 000 доларів

21 січня 2022 , 14:01
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Джерело:

The Sun

Американська блогерка купила на аукціоні загублені посилки з інтернет-магазинів, не знаючи що буде всередині. Однак, їй пощастило і вона отримала кілька дорогих товарів на шалену суму.

Авторка ютуб-каналу HopeScope на ім'я Хоуп опублікувала відео, в якому розповіла, що відбувається з посилками, які губляться та залишаються нікому непотрібними. За словами дівчини, їх віддають на аукціон, де усі охочі можуть їх купити за меншу ціну.

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Це можна назвати різновидом лотереї. Ніхто не дає жодних гарантій, що товар у посилці покриє чи перевищить її вартість. Проте нерідко люди отримують справді дорогі товари за порівняно невисоку ціну. 

Блогерка купила велику коробку з втраченими посилками / Скриншот

Саме це трапилося з Хоуп, яка придбала велику коробку з посилками за 7000 доларів (198 270 гривень). Це немала сума, однак дівчина окупила її у кілька разів – у її посилках були товари більше ніж на 55 000 доларів (1,5 мільйона гривень), хоча деякі зі знайдених речей викликають сумніви в оригінальності. 

Серед найдорожчих речей у посилках були: 

  • пояси Gucci на суму 1180 доларів;
  • взуття Yeezy більше ніж на 1500 доларів;
  • гаманці Louis Vuitton на понад 3000 доларів;
  • сумка Louis Vuitton за 6600 доларів;
  • прикраси Hermes більше ніж на 5600 доларів;
  • 3 сумки Hermes по 5000 доларів кожна. 

Процес розпакування посилок Хоуп показала у відео. Воно зібрало 1,7 мільйона переглядів, і не дивно. За емоціями дівчини дуже цікаво спостерігати. 

Блогерка розпаковує загублені посилки: дивіться відео

 

Автор: Софія Гусєва