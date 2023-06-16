Як розповіла Анна у своєму блозі, вона навчалась у старшій школі та поїхала у заплановану мандрівку з однокласниками. Це був 5-денний круїз морем.

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Ми провели у відкритому морі близько 5 днів. Було дуже спекотно, а ми рухалися дуже повільно,

– розповіла вона.

Аби скоротити часу дорозі, учням запропонували написати повідомлення у пляшці. Дівчина так і зробила, описавши досвід, який вона здобула під час подорожі. Після цього вона просто кинула лист у пляшку та залишила у морі.

Через 6 тижнів Анна отримала рукописний лист від 17-річного Самнера Маттінглі. Виявилось, що він, працюючи рибалкою у сімейному бізнесі, випадково знайшов її послання у морі.

"Того дня, коли Самнер знайшов пляшку з посланням, він просто витягував рибальську сітку. Ось таке диво вийшло", – додала Анна Молінарі.

Пляшку з посланням знайшов Самнер і підлітки почали спілкуватись / Фото Insider

Як хлопець знайшов потрібну адресу – невідомо, але з того часу Анна та Самнер почали спілкуватися через соцмережі.

Історія дружби, що заслуговує на екранізацію

Особиста зустріч незнайомців не забарилась. Хлопець жив недалеко від дачі батьків Анни, тому вже наступного літа вони вирішились познайомитись.

Мої друзі були стурбовані. Дехто казав мені: "Це трішки моторошно. Тебе можуть викрасти", і таке інше. Чесно, я сама боялась... Тому запросила його на вечерю з моєю родиною. Всі казали: "Він не з'явиться, це маячня", але Самнер приїхав,

– згадує дівчина.

Виявилось, що у них є чимало спільних захоплень, тому їхні дружні стосунки тільки зміцнились.

До речі, зараз Анна займається дизайном одягу, а Самнер продовжує рибалити. Та це не заважає їхньому спілкуванню ось вже як 9 років.

Я думаю, це просто чудово, що дві людини з двох абсолютно різних верств суспільства змогли так зустрітись,

– додала Анна.

Цікаво, що більшість користувачів в мережі вболівають за те, щоб ці двоє були парою. Анна зазначила, що все можливо, адже невідомо, які ще сюрпризи долі на неї чекають у майбутньому.