Прокляття лотереї: дівчина, яка виграла 1,6 мільйона євро, шкодує про це

Джейн з Британії стала наймолодшою переможницею лотереї EuroMillions. Вона зірвала куш у розмірі 1,6 мільйона євро, але цей приз не приніс їй щастя.

Як пояснила сама британка, після виграшу вона потрапила у центр уваги і її почали переслідувати.

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Життя підлітка кардинально змінилося, адже їй почали погрожувати. Сама дівчина каже про темні сторони миттєвого багатства так:

Ти отримуєш сталкерів, ти отримуєш погрози вбивством.

На які радикальні кроки пішла дівчина

Історія Джейн набула більш похмурого обороту, коли вона вирішила зробити собі пластичні операції, щоб вписатись в новий круг спілкування. Відомо, що Джейн витратила понад 56 000 євро на косметичні операції, рішення, яке мало не коштувало їй життя. Якби вона не виграла легкі гроші, цього б могло не статись.

Я буквально думала, що помру,

– поділилася Джейн про свою алергічну реакцію на анестезію під час однієї з процедур.

Раніше ми писали про Вільяма Джона з Австралії. Чоловік втратив родину після того, як зірвав джекпот. Відомо, що він отримав приз у розмірі 986 000 доларів. Перемогу чоловік здобув у березні 2018 року.