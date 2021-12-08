Діти стали дизайнерами новорічних прикрас на вулицях : чарівні фото

До Різдва та Нового року лишилися лічені тижні, і міста активно прикрашаються мешканцями та місцевою владою. Шотландське містечко щороку виділяється серед інших – дизайнерами святкових прикрас стають діти, які надихають своїм мистецтвом весь світ.

Чарівні дитячі малюнки перетворюють на яскраві декорації, які висять по всьому місту. Придумують та оформлюють прикраси діти місцевої школи.

Це цікаво Художниця вміщає чарівні ілюстрації в чайні пакетики: фото мініатюрного мистецтва

Традиція робити самобутній декор народилася в шотландському Ньюбурзі.

Коли діти почали створювати прикраси Вперше ідею залучити школярів до оформлення міста реалізували ще у 2002 році. До 2020 року про милу традицію, здається, ніхто не знав. Усе змінилося після того, як місцева мешканка Поппі Маккензі Сміт опублікувала світлини дитячого мистецтва у твіттері.

Твіт жінки швидко став вірусним та звернув увагу на раніше непомітну традицію міста. Допис уподобали понад 150 тисяч осіб.

Дитячі прикраси на вулицях міста / Фото Newburgh Action Group

Щороку учні місцевої школи отримують завдання намалювати щось на новорічну тематику. Школа збирає творчість дітей та передає їх дизайнерам, які відповідальні за оформлення святкового міста. Працівники перетворюють малюнки на прикраси з яскравих вогнів.

Дитячі прикраси на вулицях міста / Фото Newburgh Action Group

Кожного року місто обирає найкращий дизайн, який буде головною прикрасою міста. Наразі є вже 18 проєктів-переможців. Який малюнок переможе цьогоріч, залишається лише гадати.

Дитячі прикраси на вулицях міста / Фото Newburgh Action Group

Дитячі прикраси на вулицях міста / Фото Newburgh Action Group

Дитячі прикраси на вулицях міста / Фото Newburgh Action Group