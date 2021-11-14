Disney представила перший трейлер мультфільму "Льодовиковий період: Пригоди Бака"

Найбільша американська компанія у сфері розваг Disney повідомила про вихід нового повнометражного мультфільму по всесвіту "Льодовикового періоду". На своєму ютуб-каналі студія показала тизер-трейлер "Льодовиковий період: Пригоди Бака".

У центрі сюжету пригоди ласки Бака, який з'явився в попередніх серіях "Ера динозаврів" і "Курс на зіткнення". У новій частині він разом з опосумами Крешем і Едді відправляється в подорож до підземного загубленого світу, де живуть динозаври.

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Не обійдеться і без основних героїв "Льодовикового періоду" – мамонтів Менні і Еллі, лінивця Сіда і тигра Дієго.

Льодовиковий період повернувся, і він наближається до Disney +. Приготуйтеся до дикої доісторичної пригоди! Подивіться трейлер-тизер "Льодовиковий період: Пригоди Бака",

– йдеться в анонсі трейлеру у твітері.

Трейлер мультфільму "Льодовиковий період: Пригоди Бака": дивитись відео

Перша частина мультфільму "Льодовиковий період" вийшла у 2002 році. Він був створений студією Blue Sky Studios для 20th Century Fox.

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Прем'єра "Льодовикового періоду: Пригоди Бака" запланована на 28 січня 2022 року.