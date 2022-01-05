Disney представила новий трейлер мультфільму "Льодовиковий період: Пригоди Бака"

Льодовиковий період повертається. Наступна анімаційна стрічка стане шостим повнометражним мультфільмом у популярній серії.

Ласка Бак дебютував у 2009 році у стрічці "Льодовиковий період 3: Епоха динозаврів". Після цього була епізодична поява у мультфільмі 2012 року "Льодовиковий період 4: Континентальний дрейф", а згодом і у 2016 році – у "Льодовиковому періоді: Курс на зіткнення".

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"Льодовиковий період: Пригоди Бака" – це продовження веселих пригод всіма улюблених доісторичних ссавців. У вівторок, 4 січня, на ютуб-каналі Walt Disney Studios опублікували новий трейлер анімаційної стрічки, головним героєм якої стане ласка Бак.

Новий трейлер мультфільму "Льодовиковий період: Пригоди Бака": дивитись відео

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Сюжет нового мультфільму

Події анімаційної стрічки відбуватимуться у підземному загубленому світі, де живуть динозаври. Одноокого Бака супроводжуватимуть опосуми Едді і Креш, які також з'являлися в попередніх фільмах. Не обійдеться і без основних героїв "Льодовикового періоду" – мамонтів Менні і Еллі, лінивця Сіда і тигра Дієго.

Прем'єра "Льодовикового періоду: Пригоди Бака" відбудеться