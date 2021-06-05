Ніколи не пізно: в Україні запустили соціальний проєкт, що здійснює мрії бабусь і дідусів

У червні та липні 2021 року в Україні пройде соціальна ініціатива "Ділися усмішкою з Lay's". Вона покликана допомогти людям поважного віку та здійснити їхні заповітні мрії – політати на повітряній кулі, навчитися танцювати танго чи покататися на мотоциклі.

Протягом проєкту бренд Lay's перераховуватиме до благодійного фонду "Життєлюб" одну гривню з кожної купленої пачки чипсів. Зібрані кошти витрачатимуть на забезпечення пенсіонерів продуктовими наборами та втілення їхніх мрій. Продовженням ініціативи стане фотопроєкт "Зіркові Ба та Ді", у якому візьмуть участь українські співаки, актори та відомі діячі разом зі своїми найріднішими людьми – бабусями й дідусями.

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Чомусь вважається, що мрії лише для молоді. А людям на пенсії зостається дивитися серіали по телевізору та доглядати грядку. Але це зовсім не так. Зараз мені 65, і я все ще мрію. Так само як в юності, коли кожен день був схожим на неймовірну пригоду,

– поділилася Антоніна Рябчун, життєлюбка й обличчя проєкту.

Соціальний проєкт "Ділися усмішкою" покликаний об'єднати всіх небайдужих заради великої мети – підтримати літніх людей та здійснити їхні мрії. А щоб їм було легше мріяти, організатори проєкту потурбуються про задоволення їхніх базових потреб.

"Протягом трьох літніх місяців ми будемо забезпечувати продуктовими наборами одиноких Ба та Ді з 20 містечок України", – розповіла Уляна Кравченко, менеджер із маркетингу Lay's. Підопічні місцевих соціальних служб тричі отримають пакунки продуктів, яких вистачить на 2 – 3 тижні. До набору входять продовольчі товари тривалого зберігання: цукор, крупи та консерви, соняшникова олія, чай та солодощі.

Соціальна ініціатива "Ділися усмішкою": дивіться відео

Приєднатися до ініціативи запрошують усіх охочих. Для цього потрібно придбати Lay's або зробити благодійний внесок на сайті. Крім того, організатори просять тих людей, які знайомі з мрійниками похилого віку, розповідати їхні історії на сайті або у соцмережах із гештегом #ділисяусмішкою. Українці спостерігатимуть за здійсненням мрій бабусь та дідусів у емоційному відеопроєкті.