"Дикі карти": Marvel випустить серію коміксів за книгами автора "Гри престолів"

Компанія Marval анонсувала випуск серії коміксів за мотивами книжкової антології "Дикі карти" Джорджа Р. Р. Мартіна – автора циклу "Пісня льоду й полум'я", що став основою для серіалу "Гра престолів".

Marvel Comics адаптує книги Джорджа Мартіна "Дикі карти"

Над проєктом працюватиме команда професіоналів у сфері коміксів. Серед них – письменник Пол Корнелл ("Доктор Хто", "Фантастична четвірка", "Чорна вдова", "Росомаха") та художник Майк Готорн ("Дедпул", "Істерія").

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Оригінальну серію протягом 30 років створювали понад 40 письменників. Вона розповідає про альтернативний світ, у якому поширюється інопланетний вірус, що вражає людей та змінює їхню ДНК. На всіх це діє по-різному – на когось майже не впливає, когось вбиває або нівечить, а когось наділяє надздібностями.

Пол Корнелл, який працюватиме над коміксами, називає "Дикі карти" унікальним поглядом на супергероїв. Він пишається можливістю перенести цих книжкових персонажів у всесвіт Marvel, де вони точно знайдуть своє місце.

Обкладинка першого випуску Wilds Cards: The Drawing of Cards / Ілюстрація Marvel, Стів Морріс

Мої шанувальники знають, що світ "Диких карт" займає особливе місце у моєму серці, тому я маю за честь оголосити, що такий титан індустрії як Marvel, створюватиме цю розповідь у вигляді коміксу з самого початку,

– прокоментував Джордж Мартін.

Перший комікс під назвою Wilds Cards: The Drawing of Cards буде заснованим на першій книзі серії та вийде вже 1 червня.