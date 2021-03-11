Дуже холодний сет: діджей влаштував вечірку на засніжених пагорбах Лапландії – захопливе відео

За рік пандемії любителі електронної музики звикли, що діджеї влаштовують віртуальні виступи і грають власні сети з дому, транслюючи їх у прямому ефірі. Але популярний фінський діджей Отто Іліпертула, що виступає під псевдонімом Yotto, пішов далі. Він вирушив до холодної Лапландії, аби зіграти там 2-годинний музичний сет.

34-річний діджей взяв із собою необхідне музичне обладнання та разом зі знімальною групою вирушив до Лапландії – одного із найхолодніших куточків світу. Він влаштував вечірку просто неба на пагорбі посеред засніженого лісу. Того дня термометр показував 25 градусів морозу.

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Щоб під'єднати обладнання до мережі, Отто взяв із собою бензиновий генератор. Він працював 2 години, поки діджей грав свій сет. За цей час кілька пультів вийшли з ладу, а дрон, за допомогою якого оператори знімали мальовничі краєвиди Лапландії, загубився.

Відморожені пальці, технічні труднощі та загублені дрони не змогли зупинити нашу відважну експедицію,

– поділився Yotto.

Коли в Отто виникла ідея вирушити до Лапландії й зіграти там, його відмовляли та пропонували зняти відео на зеленому екрані, а все необхідне додати на монтажі. Проте діджей наполіг на своєму, і недаремно – у результаті вийшов чудовий відеоролик під назвою "Дуже холодний DJ-сет". Від поєднання запальної музики та прекрасних північних пейзажів важко відірватися.

Дивіться відео: DJ-сет посеред засніженої Лапландії