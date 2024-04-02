Детектив виграв 6 мільйонів доларів завдяки офіціантці: як він їй віддячив
Джерело:Daily Star
Детектив з американського штату Нью-Йорк Роберт Каннінгем зірвав куш у лотерею. Сталося це завдяки підказці офіціантки, яка працює у закусочній.
Одного вечора Роберт прийшов до закусочної та запропонував офіціантці Філліс Пензо разом обрати номери для лотереї.
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Жінка погодилася, адже давно знала детектива і вважала його своїм другом. Номери вони вибрали спільно: 3 числа зазначив сам детектив і ще 3 попросив вибрати Філліс. Те, що послідувало за цим, було не що інше, як удача. Він одразу ж подзвонив офіціантці.
Я щойно виграв 6 мільйонів доларів,
– сказав він, пообіцявши їй половину статків.
Офіціантка подумала, що це розіграш. Але детектив дотримався слова та віддав їй половину виграшу.
"Я все життя був простою людиною. Якщо я кажу, що зроблю щось, я це роблю. Сподіваюся, гроші ніколи не зрадять мені, – додав він.
Як це рішення сприйняла сім'я детектива
Навіть його дружина Джина була солідарна з його рішенням.
"Я сказав їй, що у мене є партнер, якій дав мені найціннішу пораду у світі й ми ділимо приз навпіл. Ось і все. Так працює наша сім'я", – пригадав детектив.
Перемога в лотереї дозволила Каннінгему розширити свій будинок, а Пензо планувала купити власне житло.
Раніше пара з Британії витратила останні гроші, які були на її банківському рахунку, щоб придбати лотерейний білет. Згодом дружина дізналася, що таки виграла у лотерею.Розваги – це завжди про приплив енергії та натхнення. А у випадку слотокінг ще й неабияких бенефітів! Низький вейджер, найбільший вітальний пакет в Європі та ексклюзивні подарунки для зареєстрованих гравців вже доступні на сайті ліцензійного онлайн-казино.
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