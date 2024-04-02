Детектив виграв 6 мільйонів доларів завдяки офіціантці: як він їй віддячив

Детектив з американського штату Нью-Йорк Роберт Каннінгем зірвав куш у лотерею. Сталося це завдяки підказці офіціантки, яка працює у закусочній.

Одного вечора Роберт прийшов до закусочної та запропонував офіціантці Філліс Пензо разом обрати номери для лотереї.

Дивіться також У США подруги придбали лотерейний білет з одними й тими ж номерами

Жінка погодилася, адже давно знала детектива і вважала його своїм другом. Номери вони вибрали спільно: 3 числа зазначив сам детектив і ще 3 попросив вибрати Філліс. Те, що послідувало за цим, було не що інше, як удача. Він одразу ж подзвонив офіціантці.

Я щойно виграв 6 мільйонів доларів,

– сказав він, пообіцявши їй половину статків.

Офіціантка подумала, що це розіграш. Але детектив дотримався слова та віддав їй половину виграшу.

"Я все життя був простою людиною. Якщо я кажу, що зроблю щось, я це роблю. Сподіваюся, гроші ніколи не зрадять мені, – додав він.

Як це рішення сприйняла сім'я детектива

Навіть його дружина Джина була солідарна з його рішенням.

"Я сказав їй, що у мене є партнер, якій дав мені найціннішу пораду у світі й ми ділимо приз навпіл. Ось і все. Так працює наша сім'я", – пригадав детектив.

Перемога в лотереї дозволила Каннінгему розширити свій будинок, а Пензо планувала купити власне житло.

Раніше пара з Британії витратила останні гроші, які були на її банківському рахунку, щоб придбати лотерейний білет. Згодом дружина дізналася, що таки виграла у лотерею.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет, видана 26.04.2021 Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей (рішення про видачу ліцензії №150 від 12.04.2021)