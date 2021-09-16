День працюючих батьків: 15 смішних мемів про те, що насправді означає бути мамою і татом

Бути батьками – найвідповідальніша та найважча робота у світі. Але ж батьківство завжди доводиться поєднувати з величезною кількістю інших занять – від заробітку грошей до побутових справ, а це лише ускладнює завдання.

Сьогодні, 16 вересня, відзначають День працюючих батьків – мамів і татів, які щодня встигають все і ще трошки більше. З цієї нагоди Розваги 24 підготували добірку смішних мемів, які демонструють, що насправді приховують радощі батьківства. Ми впевнені, що у них впізнає себе кожен, хто має дитину.

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"Коли намагаєшся покласти у ліжечко сплячу дитину – як це виглядає і як це відчувається"



Колаж Bored Panda

"Коли вперше почула слово "Мама" VS Коли почула його 7567-ий раз"



Колаж з інстаграму alyceoneword

"Коли купуєш щось для себе VS Коли купуєш щось для дитини"



Колаж Bored Panda

"Коли люди, які не мають дітей, кажуть мені, що стомилися"



Фото Bored Panda

"Найстрашніший момент твого життя"



Фото Bored Panda

"Я: Світ не обертається навколо тебе. Моя дитина:"



Фото з інстаграму kidsaretheworst

"Чекаю поки дочка прибере у своїй кімнаті"



Фото Bored Panda

"Коли ти нарешті вклав дітей спати"



Фото з фейсбуку Appetite for Honesty

"Причина номер 318, чому мами запізнюються"

Колаж Bored Panda

"Очікування і реальність, коли фотографуєш свою дитину"



Колаж Bored Panda

"Я: Ти знаєш, чому б нам не…? Мій підліток:"



Фото з інстаграму jacana_mommy

"Інші діти малюють на папері. Моя дитина:"

Фото з фейсбуку Perfection Pending

"Дитяча логіка: одяг влітку VS одяг взимку"

Фото з інстаграму perfectpending

"Хтось бачив мою улюблену помаду?"



Фото з інстаграму kidsaretheworst

"Батьки наприкінці тижня"



Фото з інстаграму alyceoneword

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