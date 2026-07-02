З того часу, як людство вигадало меми, звичайно ж, чималу кількість жартів присвятили саме прибульцям та теоріям змов. Соцмережі завалені кумедними картинками про НЛО та ситуації, коли люди нібито зустрілися з прибульцями. 24 Канал зібрав найкращі з них, щоб ви могли підняти собі настрій та відсвяткувати цей день із правильним настроєм.

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Найкращі меми про інопланетян та НЛО

Найчастіше у мережі жартують над тим, що люди нібито вже не бояться зустрічі з інопланетянами й можуть навіть не помітити їхнього візиту. Дивіться найсмішніші меми:



Меми про інопланетян, які прилетіли до України / Фото з соцмереж



Меми про інопланетян та українців / Фото з соцмереж



Смішні картинки про інопланетян та людей / Фото з соцмереж



Меми про НЛО / Фото з соцмереж



Меми про прибульців та людей / Фото з соцмереж



Мем про Скруджа МакДака та прибульців / Фото з соцмереж



Мем про інопланетян та українців / Фото з соцмереж



Кумедні картинки про прибульців та козаків / Фото з соцмереж



Меми про прибульців та українське ППО / Фото з соцмереж

Пересилайте цю добірку друзям, щоб підняти їм настрій у День уфолога. І пам'ятайте: можливо, прямо зараз якийсь прибулець теж гортає ці меми й щиро з них регоче.