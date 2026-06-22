Ось і хакери не стали відставати від трендів. Хтось з них вирішив пожартувати та трохи налякати жителів Бразилії. Як пише CNN, нещодавно бразильцям на телефони прийшло сповіщення про вторгнення інопланетян.

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У Бразилії люди отримали сповіщення про напад інопланетян

Однієї ночі мобільні телефони в кількох штатах Бразилії здригнулися від екстремального сповіщення. На екранах з’явилося слово "misantropi4". Легко зрозуміти, що це було слово "misantropia" (мізантропія, тобто ненависть до людства), де останню літеру замінили на четвірку. Такий стиль написання називають "leetspeak" і часто використовують у хакерських колах. Повідомлення спочатку масово прийшло мешканцям південного штату Парана, а за кілька хвилин аналогічне попередження висвітилося на телефонах у Сан-Паулу та Ріо-де-Жанейро.



Бразильці отримали сповіщення нібито від інопланетян / Фото з соцмереж

Ця система екстреного оповіщення працює за принципом американської AMBER alert – вона дозволяє владі миттєво розсилати короткі повідомлення про небезпеку на всі мобільні в певній зоні, незалежно від оператора чи номера. За даними деяких іноземних медіа, деякі повідомлення натякали на загрозу зі сторони інопланетян. На телефонах бразильців можна було побачити, зокрема, таке повідомлення: "Захистіть себе. Атака інопланетян. Люди, ми прибули".

Після інциденту Національна цивільна оборона Бразилії була змушена тимчасово вимкнути свою платформу попереджень. Зараз її намагаються повернути до роботи, але лише тоді, коли переконаються в її безпеці. Відомство офіційно підтвердило, що систему запустив сторонній користувач.



Хакери відправили бразильцям повідомлення про прибульців / Фото Magnific

Надіслане повідомлення мало тип "Екстремальне сповіщення" і містило слово "мізантропія", що означає ненависть до людства. Ймовірно, це хакерська атака,

– сказано в заяві відомства.

У Цивільній обороні Сан-Паулу запевнили, що їхні працівники нічого не надсилали, та й приводів для оголошення надзвичайного стану в місті не було. Саму систему розсилки тимчасово заблокували, а регулятор Anatel уже шукає джерело атаки. Окрім стандартних сповіщень на екранах, деякі мешканці отримали цей текст ще й у звичайних SMS.

Чому інопланетяни не прилітають на Землю: пояснення вчених

Раніше 24 Канал розповідав про те, чому інопланетяни, скоріше за все, ніколи не відвідають Землю. У вчених є кілька пояснень. Наприклад, колосальні відстані між зірками роблять міжзоряні подорожі майже неможливими, адже навіть політ до найближчої сусідньої зірки на швидкостях, доступних людству, тривав би тисячі років.

Досягнення ж навколосвітньої швидкості вимагає нескінченної кількості енергії, а також загрожує руйнуванням корабля через зіткнення з атомами водню та космічним пилом. Крім того, земна атмосфера, насичена киснем, може виявитися смертельно токсичною для інопланетних організмів, які розвивалися в інших умовах.

А чи існують інопланетяни взагалі? Насправді відсутність доказів про їхні візити до нас ще не означає, що життя поза Землею не існує. Потенційних для життя небесних об’єктів існує величезна кількість. Вчені не виключають, що десь далеко від нас можуть існувати інші цивілізації.