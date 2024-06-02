У Британії відчувають "брак" привидів: експерти б'ють на сполох

У Великій Британії забили на сполох. Все через повідомлення людей, які почали рідше бачити привидів. Це викликало занепокоєння експертів.

Більше про проблему розповів експерт з паранормальних явищ доктор Пол Лі.

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У чому причина "зникнення" привидів

Доктор пояснив, що старі духи почали "вмирати", або перейшли "на інший бік". Експерт із паранормальних явищ зазначив, що Британія відчуває гострий брак привидів, а спектральна спадщина країни перебуває в серйозному занепаді.

Можливо, дух спочатку мав природне джерело енергії, яке з часом вичерпалося, залишивши його без резервів для прояву,

– висловив думку доктор Лі.

Експерт розповів, що від січня 2020 року він через свій застосунок запитував у всіх жителів місць, де фіксували привидів, чи стикалися вони з якимсь схожими явищами. Люди повідомили, що активність паранормальних явищ дійсно впала.

Що пропонують експерти

Однак доктор переконаний, що ситуація не безнадійна.

Можливо, привидів можна перезарядити. Іноді можна почути історії про те, як привиди раптово з’являються знову після багатьох років відсутності,

– зауважив експерт.

Раніше ми писали, що у Лондоні відкрили перший у світі музей безпритульності через зростання кількості бездомних у Британії. Унікальність музею полягає у волонтерах, що розповідають історії колишніх бездомних через предмети з їхнього життя.